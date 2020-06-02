بينهم طفل يبلغ عامين.. تعافي 20 مصابا بكورونا في الشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، خروج 20 حالة تماثلت للشفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وأوضح أنه جرى خروج 4 حالات من مستشفى العزل بالزقازيق، من بينهم طفل يبلغ من العمر عامين، وحالين بمستشفي العزل بفاقوس، و 6 حالات من مستشفى حميات كفر صقر، و7 حالات من مستشفى الإبراهيمية المركزي، وحالة من مستشفى الصدر بالزقازيق، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 136 حالة بالمحافظة، منهم 104 حالات بعزل الزقازيق، و7 حالات بالصدر، و9 بعزل فاقوس، و3 بحميات الزقازيق، و6 بمستشفى كفر صقر، و7 بمستشفى الإبراهيمية المركزي.