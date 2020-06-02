4 مستشفيات ترفض إجراء فحوصات كورونا في الشرقية.. و"الأزمات" تتدخل

استقبلت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، 5 شكاوى عن طريق "الواتس آب" من مواطنين لم يتمكنوا من دخول مستشفيات أبوحماد والأحرار والصدر وديرب نجم، لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم للشفاء من فيروس كورونا.

على الفور جرى الاتصال بالدكتور عصام فرحات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة، ليتواصل مع أصحاب الشكاوى، واتخاذ اللازم لاستقبالهم بالمستشفيات.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعلن تخصيص رقم الواتس آب (01550010070) والمخصص لتلقي شكاوي واستغاثات المواطنين في حالة امتناع مستشفيات العزل الصحي عن استقبالهم.