مسؤول أوروبي: مقتل فلويد إساءة استخدام للسلطة

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن "صدمته" لمقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، على يد الشرطة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي: "نحن في الاتحاد الأوروبي مثل شعب الولايات المتحدة مصدومون ومرتعبون من مقتل فلويد".

واعتبر بوريل مقتل فلويد بأنه "إساءة استخدام للسلطة ويجب إدانته"، مشددا على لأن "كل الأرواح مصانة".

واكد المسؤول الأوروبي، أن الاتحاد يؤيد التظاهر السلمي ويرفض جميع أشكال العنف، داعيا إلى "تهدئة التوترات في الولايات المتحدة".

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات عنيفة تخللها صدامات بين المحتجين والشرطة في عدد من المدن الأمريكية الرئيسية وأعمال شغب ونهب طالت متاجر ومراكز تسوق عديدة.