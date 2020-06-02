مبعوث بوتين للشرق الأوسط يبحث مع سفير مصر الوضع في ليبيا وفلسطين

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، مع إيهاب نصر السفير المصري في موسكو، الوضع في ليبيا وسوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "جرى خلال المحادثة تبادل معمق لوجهات النظر حول المسائل الملحة مع التركيز على الأوضاع في ليبيا وسوريا، والتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، وتم التأكيد على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي للحيلولة دون تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وتطرق الطرفان إلى عدد من مسائل تعزيز العلاقات الروسية المصرية الودية التقليدية.