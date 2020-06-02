مقترح لاستبدال امتحان العربي والدين للشهادات الأجنبية بأبحاث

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن استبدال امتحانات اللغة العربية والتربية الوطنية والدينية لطلبة الشهادات الأجنبية بعمل أبحاث أسوة بسنوات النقل.

وأوضحت عبدالحليم، في اقتراحها، أن هذه المواد بالنسبة لطلبة الشهادات الأجنبية مثل IGCSE وSAT وغيرها، المعادلة للثانوية العامة المصرية، مجرد مواد نجاح ورسوب فقط ودرجاتها لن تُضاف للمجموع، فضلا عن أنهم تم استبدالها لأبحاث مع نوات النقل في المراحل المختلفة، فضلا عن أنه سيكون هناك مردود إيجابي بهذه الخطوة.

وتابعت أن الهدف هو توفير آلاف الأماكن وعبء الرقابة والإشراف على لجان امتحانات الثانوية العامة في كل محافظة نظرا لأن عدد طلاب الشهادات الأجنبية في مصر ليس بالقليل وبالتالي توجيه التركيز والاهتمام لطلبة الثانوية العامة المصرية الذين هم أصحاب الاستفادة الحقيقية من هذه الاامتحانات لأنها تؤثر في مجموعهم الإجمالي.

وأكدت أن هذا يساهم في توفير مبالغ كبيرة ومستلزمات طبية ستوجه لتعقيم لجان امتحانات طلاب الشهادات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير المصاريف المعتادة في مثل هذه الامتحانات، وتقليل العبء على المراقبين وانتقالاتهم في مثل هذه الظروف.

ولفتت أن هذا سيساهم في تقليل الاختلاط لتقليل الإصابات بالفيروس بين الطلاب والمراقبين نظرا لكبر عدد طلاب الشهادات الأجنبية، وتقليل المجهود على المصححين وتوفير جهدهم.

وأضافت أن إلغاء امتحانات هذه المواد سيساعد الوزارة في توفير أماكن باللجان وأموالاً ومستلزمات طبية وطاقة وجهد إداري يمكن استغلاله في امتحانات الثانوية العامة المصرية.

واقترحت استبدال امتحانات تلك المواد لطلاب الشهادات الأجنبية بعمل أبحاث أسوة بسنوات النقل.