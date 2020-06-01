التعليم العالي ترفض تأجيل الامتحانات: كورونا ممكن يرجع في الخريف.. هنأجل لإمتى؟

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنه لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد في العالم يعلم بمستقبل فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، على قناة "ON": "في حاجات كتيرة عملتها الدولة زي إن المرضى مبقوش يروحوا الشغل، لكن في حاجات مينفعش تأخرها شهر أو شهرين أو تلاتة، لأن محدش عارف في العالم كله مستقبل الفيروس في العالم".

وتابع: "أسوأ التوقعات بالنسبة لكورونا إنه يبقى زي جائحة الإنفلونزا الإسبانية، إن ممكن بعد ما الدنيا تهدى، احتمال يبقى في موجة تانية على الخريف، يبقى أأجل الامتحانات لإمتى".