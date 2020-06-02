غرفة السياحة: مناقصة لاختيار شركة تأمين طبي الشهر المقبل

قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن الغرفة ستطرح الشهر المقبل ممارسة لاختيار شركة تأمين طبي تحقق طموحات أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في الحصول على رعاية طبية متميزة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف لـ "الوطن" أن الغرفة تتعامل حاليا مع كل استغاثات وطلبات العاملين بالشركات السياحية الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتساعدهم في الحجز في المستشفيات أو توفير أماكن بمستشفيات العزل، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يقف يدا واحدا في مواجهة هذه الأزمة.

وأشار الغمري إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على تنظيم السعودية للحج هذا العام إلا أننا لا نعلم حتى الآن ما لإذا كان الحج سيكون مقصورا على السعوديين أم سيتم فتح الباب لكل الدول الإسلامية لأداء مواطنيها للحج، موضحا أن شركات السياحة جاهزة لتنظيم حصتها من تأشيرات الحج الممنوحة لمصر، معربا عن رغبته في صدور قرار سعودي قريب ينهي الجدل حول إقامة موسم الحج وضوابطه حتى يتسنى البدء في تنفيذ كل إجراءات التعاقد على المساكن وإعلان الضوابط وكل تفاصيل الموسم.