فلسطين: نتمسك بحل كل الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، عبر الفيديو كونفرنس، مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، آخر المستجدات السياسية، خاصة المحاولات الإسرائيلية لتطبيق خطط الضم والاستيلاء على أراض فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن اشتية شدد على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مستمرة بموقفها في حل كافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في حال لم تتراجع إسرائيل عن مخططات الضم.

وأشار أشتية، إلى أنه لن يتم السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاكاتها ومضايقاتها بحق الفلسطينيين، ومحاولاتها لجر الفلسطينيين إلى مربع العنف.