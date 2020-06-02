إنشاء محطتين لتحسين شبكة الكهرباء في سيناء بتكلفه 3.5 مليار جنيه

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتفاوض حاليًا مع عدد من الشركات العالمية والمحلية لإنشاء محطتين وتطوير خط نقل الكهرباء لسيناء ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة التيار الكهربائي في شبه جزيرة سيناء.

وأشار المصدر إلى أن الشركة تحلل حاليًا العروض والتفاوض وأنه من المتوقع أن يتم التعاقد على هذه المشروعات في شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أن المحطتين جهد 220 و66 بتكلفة 3.5 مليار جنيه وأن هناك مجموعة من الشركة تقدمت من أوروبا وكوريا الجنوبية إضافة إلى شركات مصرية للمناقصة.