حظك اليوم الأربعاء 3-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الحمل أن يكون القائد دائمًا، إذ يفضل أن يتحمل المسؤولية لإتمام أي عمل مهما كانت التحدي فيه صعبًا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال ويطالبك ذلك بمحاولة عمل توازن في حالتك المادية ويجب أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في مربع برجك وقد يثير أعصابك، حاول أن تتجنب الجدال وانظر إلى الجانب الإيجابي في الأشخاص.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.