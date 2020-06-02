خليك في البيت.. دروس تعليمية في اللغة الإنجليزية من "الشباب والرياضة"

تواصل وزارة الشباب والرياضة، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، ضد فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وأطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، التابعة لوزارة الشباب والرياضة منصة تعليمية الكترونية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والأوقاف، تقدم خلالها مجموعة حلقات تليفزيونية وإذاعية، تتضمن مراجعات ودروس تعليمية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية المراحل التعليمية المستهدفة، والدروس التي جرى تناولها، والرابط الخاص بها، في مادة اللغة الإنجليزية، وفقا لما نشرته الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شرح اللغة الإنجليزية للثانوية العامة المقدمة من الشباب والرياضة

ـ الجزء الأول من مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، للمشاهدة اضغط ">هنا.

ـ الجزء الثاني من شرح مادة اللغة الانجليزية، للمشاهدة اضغط هنا.

جاء ذلك حفاظاً على سلامة الطلاب واتساقا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وانطلاقاً من مسئولية وزارة الشباب والرياضة نحو أبنائها طلاب الثانوية العامة، في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيدـ 19".