فندقي وتمريض ومتفوقين.. بدائل الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية

بدأت نتيجة الشهادة الإعدادية بالظهور في محافظات الجمهورية المختلفة، بدءً بالقاهرة والجيزة، وتترقب بعض المحافظات الأخرى ظهور النتيجة على مدار أيام قليلة، وتعد الشهادة الإعدادية، من أهم السنوات الدراسية لدى الطلاب، نظرًا لكونها تحدد المسيرة التعليمية المقبلة للطالب.

وبخلاف الثانوية العامة، تتعدد الخيارات المتاحة أمام الطلاب للالتحاق بها، بعد الانتهاء من الإعدادية، منها الالتحاق بالثانوية العسكرية، أو المدارس الفنية والفندقية والمدارس التكنولوجية، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين والتمريض، بالإضافة إلى مدارس الإنتاج الحربي والضبعة النووية والدهب والحلي.

وترصد "الوطن" هذه البدائل التابعة لوزارة التربية والتعليم، وشروط الالتحاق بها، بعيدًا عن الثانوية العامة على النحو التالي:

مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

ويهدف إنشاء مدارس المتفوقين في مصر، إلى رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس.

ويوجد 11 مدرسة بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، كفرالشيخ، أسيوط، البحر الأحمر، الأقصر، المنوفية، الإسماعيلية، والغربية)، ويشترط للالتحاق بها الآتي:

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في بداية العام الدراسي عن 18 عامًا.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

- أن يكون الطالب حاصلًا على نسبة 98% من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد هي: "اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم"، أو الحصول على نسبة 95% والحصول على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من الـ3 مواد.

وتبلغ المصروفات لطلاب المدارس الحكومية 1000 جنيه سنويًا، ولطلاب المدارس الدولية 30 ألف جنيه، ولطلاب المدارس الخاصة الذين تقل مصروفاتهم عن 30 ألف جنيه، مبلغ مساوي لما يسددونه للمدارس المقيدين بها.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم: (صورة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها- صورة شهادة الميلاد- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب- صورة بطاقة ولي الأمر، تسليمه بمقر المدرسة المراد التقديم إليها- اجتياز الاختبارات التي ستضعها الوزارة في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، والمقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر كل المدرسة).

ومن أبرز مدارس التكنولوجيات التطبيقية الآتي:

1. مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات تركيبات كهربائية، تبريد وتكييف الهواء، تصنيع ميكانيكي.

2. مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات تشطيبات معمارية، تبريد وتكييف الهواء، كهرباء، شبكات صحية، تجارة عمارة.

3. مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر في تخصصات ميكاترونيات (كهرباء، إلكترونيات، ميكانيكا).

4. مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية في تخصصات إدارة وتشغيل المطاعم.

5. مدرسة I-Tech School for Applied Technology في تخصص الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

6. مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال الصيانة الكهربائية.

7. مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان المتخصصة بمجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية والسباكة والمعالجات الحرارية واللحام وتشكيل المعادن والبتروكيماويات والتركيبات الكهربائية والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والحاسبات وتبريد وتكييف الهواء ونجارة الأثاث وميكانيكا السيارات.

8. مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام والتي تتخصص بمجالات تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات.

9. مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، المتخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني.

10. مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالي الكهرباء والميكانيكا.

11. مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

مدارس الثانوية العسكرية

وللالتحاق بالثانوية العسكرية، لا بد من توافر جميع شروط الالتحاق بالثانوية العامة بالإضافة إلى الشروط التالية:

1. تقديم إقرار من ولي الأمر يفيد بموافقته على الالتحاق بالثانوية العسكرية.

2. ألا يزيد عمر المتقدم للثانوية العسكرية عن 17 عامًا وألا يقل عن 14 عامًا.

3. أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس.

4. أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

5. اجتياز جميع الاختبارات التي تحدد مدى أهلية الطالب للالتحاق بالثانوية العسكرية.

الاختبارات المطلوب اجتيازها للالتحاق بالثانوية العسكرية:

1. كشف الهيئة الذي يحدد ملامح شخصية الطالب.

2. الكشف الطبي لتوضيح قدرة الطالب على تأهيله للتدريب داخل المدرسة العسكرية الثانوية.

3. الاختبارات العلمية لقياس مستوى الطالب العلمي.

4. الاختبارات البدنية والتي تحدد قدرة الطالب البدنية والجسمانية.

5. اختبارات المهارة لقياس مستوى مهارات الطالب للألعاب الرياضية.

6. الاختبارات النفسىة لقياس مدى استيعاب الطالب النفسى وتحديد مستوى ذكاء.

7. اختبار القوام الجسماني لتحديد سلامة الجسم من أي تشوهات أو إعاقات جسمانية.

مدارس الضبعة النووية

تسعى مدرسة الضبعة النووية، إلى تأهيل الطلاب للعمل كفني بالمفاعل النووي المصري، أو استكمال الدراسة بإحدى كليات الهندسة، أو الالتحاق بإحدى الجامعات التكنولوجية.

ويتشرط للالتحاق بمدارس الضبعة الآتي:

1. أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2. ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في بداية العام الدراسي عن 18 عامًا.

3. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الإعداداية" دور أول، بمجموع لا يقل عن 250 درجة لجميع المحافظات.

4. ألا يقل مجموع كلا من "الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم" عن 90 %.

5. يتم قبول الطلاب بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية طبقًا للأعداد المقرر قبولها سنويًا.

6. أن يكون الطالب على دراية جيدة باستخدام الحاسب الآلي.

7. اجتياز الاختبارات المحددة العلمية والطبية وكشف الهيئة والتي تتم بكل شفافية وعدالة.

المدارس الفنية لمياه الشرب

ويشترط للالتحاق بها الآتي:

1. ألا يزيد السن في بداية العام الدراسي عن 16 عامًا.

2. اجتياز اختبار القدرات.

3. ألا يقل المجموع عن 250 درجة أو علي حسب ما تحدده المدرسة وتكون الأولوية لأعلى مجموع درجات لكل محافظة على حدة.

4. أن يكون الطالب مصري الجنسية.

5. اجتياز الطالب المقابلة الشخصية واختبار القدرات.

6. المستندات المطلوبة: (ملف التقديم، وصورة استمارة النجاح، وأصل شهادة الميلاد، و8 صور شخصية مقاس 4×6، وصورة بطاقة الوالدين، وأصل فاتورة الكهرباء للمنزل، وشهادة طبية "باطنة، ورمد، وعظام" معتمدة ومختومة من مستشفى حكومي).

مدارس الثانوية الفنية للتمريض

2- أن يكون المتقدم لمدارس التمريض ذو جنسية مصرية.

3- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية.

4- أن يكون القبول وفقا لأعلى المجاميع المقدمة.

5- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي (من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي).

6- ألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا ولا يزيد عن 18 عامًا في بداية العام الدراسي.

7- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، وعدم النقل من محافظة لأخرى.

8- ضرورة اجتياز عدة اختبارات، تشمل: الاختبار الشخصي، ويتضمن (قوة الملاحظة- اللباقة في الحديث- سرعة الاستجابة ورد الفعل- مهارات التواصل)، والاختيار الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل (كشف نظر- كشف باطني- اختبار مخدرات)، وكذلك الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية.

9. الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.