مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:05 ص | الأربعاء 03 يونيو 2020
تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 يونيو، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:10
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:29
أذان المغرب 06:53
أذان العشاء 08:25
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:10
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 07:01
أذان العشاء 08:34
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:06
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 03:29
أذان المغرب 06:53
أذان العشاء 08:26
مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجر 03:21
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:22
أذان المغرب 06:46
أذان العشاء 08:14
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:14
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 03:28
أذان المغرب 06:51
أذان العشاء 08:22