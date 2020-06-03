مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 يونيو، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:10

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء 08:25

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:10

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 07:01

أذان العشاء 08:34

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:06

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء 08:26

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 03:21

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:22

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء 08:14

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:14

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء 08:22