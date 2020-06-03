تعرف على الإجراءات المطلوبة للحاصلين على رخصة بناء

بعد صدور قرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء لمدة 6 شهور فى عواصم المحافظات والمدن حتى التراخيص التى صدرت يتم وقف العمل بها لحين مراجعتها، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث باسم الوزارة، إن كل من صدر له ترخيص بناء مؤخرا سيتم وقف العمل مؤقتا لحين مراجعة الرخصة وهناك عدة إجراءات سيتم اتباعها.

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن تلك الإجراءات تنظم العمل وتحد من الفوضى ومخالفات البناء وهى كالتالى..

- تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات والمكاتب الهندسية الاستشارية والجامعات لمراجعة تراخيص البناء.

- التأكد من تنفيذ الاشتراطات البنائية ووجود الجراجات في هذه المباني.

- بعد استيفاء صاحب الرخصة لكافة الاشتراطات المطلوبة سيتم السماح له باستكمال أعمال بالبناء.

- المراجعة الدورية لأعمال البناء من قبل الإدارات الهندسية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لأي محاولة لارتكاب أي مخالفات.

- المباني المرخصة وغير المخالفة والتي يريد أصحابها القيام بأعمال توسعة أو تعديل سيتم مراجعة الاشتراطات.

- تحديد مطابقة المطلوب مع طبيعة المبنى وسيتم السماح بالبناء بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.