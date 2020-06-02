حسب الله: انعقاد جلسات البرلمان في موعدها

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، انعقاد الجلسات البرلمانية فى موعدها الأسبوع المقبل، كما كان مقررا لها من قبل.

وأشار "حسب الله"، فى تصريح صحفي لـ"الوطن" إلى أن "نواب البرلمان بخير، ولدينا حرص على الانعقاد لإنهاء مناقشة عددا من القوانين الهامة وأبرزها التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون قطاع الأعمال العام، فضلا عن التصويت النهائى على عدد من القوانين الهامة بعد مراجعتها من مجلس الدولة، وفى مقدمتها مشروع قانون البنك المركزى الجديد.

وأوضح "حسب الله"، أنه من المتوقع مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021، فى النصف الثاني من الشهر الجاري وفقا للمحددات الدستورية.

وشدد على أن الأمانة العامة بمجلس النواب اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، سواء بتعقيم القاعات المخصصة لاجتماعات اللجان البرلمانية أو القاعة الرئيسية للمجلس، وكذلك وضع إرشادات للتنبيه على كافة العاملين بارتداء الكمامات الطبية وغسل وتعقيم اليدين.

وقال: "جميع النواب يتعاملون بإخلاص داخل دوائرهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والأغلبية خصصت خطا ساخنا عبر الواتس آب للاتصال مباشرة بين النائب وأهالى الدائرة لعلاج ومواجهة أية مشكلات قد تحدث".