"تضامن النواب" توافق على موازنة "القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين"

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اليوم الثلاثاء، على موازنة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين للعام المالي 2020/2021، بنحو 56 مليون و20 ألف جنية بزيادة قدرها 22.824 مليون جنية.

ومن جانبه كشف اللواء محمد عبدالمنعم، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إرسال مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضم عدد من الفئات الجديدة للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أبرزها أسر شهداء العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش وكذلك شهداء الكنيسة البطرسية ومسجد الروضة بشمال سيناء، للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، تمهيدا لاستفادتهم من الخدمات الطبية والاجتماعية التي يمنحها المجلس، مشيرا إلى أنهم حصلوا بالفعل على دعم مادي من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف عبدالمنعم، خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشة موازنة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن المجلس يتبنى أولاد المصابين والشهداء دراسيا وفنيا واجتماعيا، ويخطط خلال الفترة المٌقبلة توسيع الخدمات المٌقدمة لهم خصوصا على المستوى الطبي.