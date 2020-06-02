وزيرة الصناعة: نهتم بأصحاب المشروعات الصغيرة في ظل جائحة كورونا

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن ظروف الفترة الماضية أتاحت لأي شخص إنتاج كمامات نسيجية، وكان لدى الجميع فرص تصديريه للخارج.

وأشارت جامع، إلى أن بعض المصانع زاد طاقة العمالة لديه، من أجل تكفية الإنتاج والحاجة المحلية، إضافة للتصدير للخارج.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عبدالغني والإعلامية مفيدة شيحا، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة "cbc" أن أصحاب المشروعات الصغيرة توليهم الوزارة رعاية خاصة منذ بداية أزمة كورونا، لتضررهم مثلهم مثل باقي القطاعات، وتم دمجهم في أنشطة جديدة.