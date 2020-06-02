الصين تجري 9.9 مليون اختبار لكورونا بمدينة ووهان.. والنتيجة "سلبي"

أعلنت لجنة الصحة بمدينة ووهان الصينية، اليوم، الانتهاء من إجراء 9.9 مليون اختبار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" لسكان المدينة، وذلك بدون ظهور أية حالات جديدة.

وأوضحت جمعية الطب الوقائي الصينية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن 9 ملايين و899 ألفاً و828 شخصاً في ووهان تلقوا اختبارات الحمض النووي خلال الفترة من 14 مايو وحتى الأول من يونيو الجاري 2020.

وأضافت الجمعية، أنه لم تسجل أية حالات إصابة جديدة بمدينة ووهان خلال عمليات الاختبار الواسعة التي جرت إلا أنه تم اكتشاف 300 إصابة بدون أعراض.

ولا تحتسب الصين الحالات التي لا تُظهر أعراضاً كحالات إصابة مؤكدة، وأنفقت ووهان حوالي 126 مليون دولار خلال حملة الاختبارات.