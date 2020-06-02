أستاذ أمراض صدرية يكشف الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة والتخلص منها

قال الدكتور طه عبدالحميد، أستاذ أمراض الصدر والحساسية كلية طب جامعة الأزهر، إنه يجب ارتداء الكمامة عند التواجد في المواصلات العامة أو الجلوس بجوار شخص تكون المسافة أقل من متر مثل الأماكن الخدمية أو المحال التجارية، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الكمامة معقمة قبل ارتداءها.

وأضاف "عبدالحميد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أنه يجب شراء الكمامة من الصيدليات فقط، نظرا لأنها تكون معقمة ولا يمكن إمساكها من السطح الخارجي، ويجب أن تكون يد من يرتدي الكمامة نظيفة ومغسولة بالمياه الدافئة والصابون، أو معقمة بالكحول وممنوع ملامسة الجزء الأمامي من الكمامة.

وأشار إلى أن الطريقة الصحيحة للتخلص من الكمامة عن طريق تمزيقها بالمقص للتأكد من عدم إعادة استخدامها من جديد، "أنا شوفت فيديو بيتبادلوا فيه الكمامة كأنهم بيتبادلوا شاي وبيخمسوا فيه، حزنت حزن شديد". موضحا أن الهدف من ارتداء الكمامة هو منع دخول أي فيروس أو ميكروب به رذاذ يخترق السطح الخارجي ويدخل من السطح الداخلي ويتم استنشاقه بعد ذلك.