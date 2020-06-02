"الفرحة فرحتين".. استقبلت مولودها وتعافت من كورونا

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إجراء جراحة قيصرية اليوم لسيدة تبلغ من العمر 40 عاما، مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمستشفى العزل بفاقوس.

وأضاف شوقي: "وبعد إنجاب الطفل، تحولت العينات المعملية للأم من إيجابية إلى سلبية، ليزف المولود بشرى سارة أخرى لوالدته"، لافتة إلى أن حالة المولود جيدة، وسيتم إجراء مسحة طبية له بعد مرور 48 ساعة.

وأشار إلى أن الفريق الطبي قدم الورود للأم وهنأها بالمولود الجديد، وتماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وتكون الفريق الطبي من الأطباء أحمد شوقي وعلاء الشحات، وأحمد سالم إخصائي تخدير، وهيئة التمريض نسمة صالح ورضاجمعة وهند محمد أمين.