مراجعة امتحانات الأحياء "أون لاين" لطلاب الثانوية العامة بمطروح

نظمت مديرية التربية والتعليم، اليوم، محاضرة بظام البث المباشر "أون لاين" على صفحة المديرية الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة.

وشرح خلالها أشرف شوقى خبير الأحياء لطلاب الثانوية العامة مراجعة نهائية وتوقعات لأهم الأسئلة التى ممكن ترد ضمن أسئلة امتحانات المادة طبقا لخبرته.

وأكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على إستمرار مراجعات الثانوية العامة لجميع الطلاب العلمى والأدبى "أون لاين" لمواجهة جائحة كورونا، حتى انتهاء الامتحانات، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.