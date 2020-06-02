ضبط 1620 مخالفه تموينية متنوعة خلال شهر بمراكز المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الحملات التموينية التي نظمتها مديرية التموين نجحت خلال شهر مايو الماضي في ضبط وتحرير 1620 مخالفة تموينية متنوعة، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية ضبطت 1620 مخالفه تموينية متنوعة، منها 1250 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين 537 مخالفة لخبز ناقص الوزن، و127 مخالفة لخبر غير مطابق للمواصفات، و50 مخالفة لتوقف بعض المخابز بدون علم الجهات المعنية، و15 مخالفة لتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم، و33 مخالفة لعدم وجود سجلات، و488 مخالفة تموينية متنوعة.

وفي مجال متابعة الأسواق ضبطت الحملات 370 مخالفة تموينية، منها 50 مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، و26 مخالفة لمنتجات بدون تاريخ صلاحيه، و18 مخالفة تتعلق بالمواد البترولية والطاقة، 68 مخالفه للحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و16 مخالفة غش تجاري، و90 مخالفة لتجار تموينين، و67 مخالفه تموينية متنوعة، و35 مخالفة لوجود منتجات بدون فواتير مخالفه لأحكام القانون (113).