وكيل "تموين الإسكندرية" يتفقد الصوامع لمتابعة توريد الأقماح

أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية جولات شملت صومعة الكينج مريوط ومجمع صوامع و بناكر السلام بالكيلو 21 لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية وانتظامها.

وتفقد وكيل الوزارة، الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء عمليات التوريد من تطهير الصوامع والسيارات الناقلة للمحصول قبل دخولها إلى الصوامع وعند خروجها وكذلك ارتداء الكمامات لجميع الافراد المتواجدين بالصوامع سواء اللجان او العمالة حفاظا على سلامة العنصر البشرى و حمايته من العدوى والإصابة بالفيروس.

وقال"سعد الله" إن اجمالى عمليات التوريد بلغت 129750.189 طن.

حضر الجولات سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة و المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى ومحمود عبد المعطى رئيس قسم صيانة الحبوب.