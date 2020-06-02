محافظ الإسكندرية: رئيس الوزراء أكد أننا في حالة حرب مع كورونا

قال اللوء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد على كل المحافظين، أن مصر في حالة حرب مع كورونا، متوقعًا أن الأسبوعين المقبلين، هما الذروة في مواجهة الوباء، ولا يجب أن يكون هناك أى تقصير فى متابعة الحالات المرضية، أو المترددين على المستشفيات.

وأوضح الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن رئيس الوزراء شدد على توقيع العقوبة الحاسمة والصارمة مع المقصرين، وشدد أيضًا على ضرورة ارتداء المواطنين الكمامات، وتوقيع العقوبة الصارمة على المخالفين.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هناك توجيهات من رئيس الحكومة، بتشكيل لجنة تتابع الأوضاع الصحية بكل دقة، وترفع تقرير يومي.

وشدد الشريف، على أن سلامة المواطن وصحتهم مسؤوليتهم أمام الله، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أى تقصير فيها.

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أنه سيكون هناك خط ساخن فى كل محافظة لتلقى شكاوى كورونا، لافتًا إلى أنه سيعلن عن الخط الخاص بالإسكندرية غدًا، مشيرًا إلى أن المحافظة تجرى استعدادات كاملة لعودة الحياة إلى طبيعتها، مع اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعى.