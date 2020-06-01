مصرع 2 بينهما طفلة وإصابة 4 إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية

ارتفع عدد وفيات، إثر إنهيار شرفة، حيث لقى شخص وطفلة مصرعهما، وأصيب 4 آخرين، وتحطم ميكروباص، مساء اليوم الاثنين، في إنهيار شرفة شقة بالطابق الـ15 بعقار في منطقة العصافرة بحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية.

تلقت غرفه عمليات حي المنتزه ثان، بلاغا يفيد بإنهيار شرفة العقار رقم 1 بشارع عبدالحليم محمود بمنطقة العصافرة بحري، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين من المعاينة، أن العقار بناء قديم، مكون من 15 طابقا، وسقوط شرفة الطابق الأخير، ما أسفر عن مصرع المدعو "محمد إبراهيم أنور"، 46 عاما، وطفلة عامين ونصف، وإصابة 4 آخرين، جميعهم تصادف تواجدهم أسفل العقار.

قال العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إنه جرى نقل الجثتين لمشرحة كوم الدكة والمصابين إلى مستشفى شرق المدينة، لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أنه جرى إزالة الأجزاء الخطرة بالشرفة، ووضع حواجز حديدية حول العقار، حفاظا على حياة المارة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.