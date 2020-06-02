"تعليم الغربية" تعلن روابط التقديم لرياض الأطفال والابتدائي

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم بيان إعلاميا حول تحديد روابط التقديم الإلكتروني لكافة طلاب رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي بكافة المدارس على مستوي الإدارات التعليمية بقري ومراكز المحافظة.

جاء ذلك فى إطار تنفيذا توجيهات إلي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تعليماته إلي ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأهمية تسهيل اجراءات التقدم بطلبات الالتحاق بالصف الاول الإبتدائي ورياض الاطفال للمدارس الرسمية والمتميزة للغات وما تتخذه من اجراءات لصالح ابنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

كما حدد "حسن" وكيل التعليم مد فترة العمل علي موقع التقديم حتى ١٥ يونيو ٢٠٢٠م وفتح موقع التعديل لحالات ( الطلب مرفوض ) اعتبار من ١٥ يونيو ٢٠٢٠ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ على موقع المديرية من خلال الرابط:

http://portal.algharbiaedu.gov.eg/

كما حدد وكيل التربية والتعليم بالغربية أنه تم تحديد روابط التقديم الإلكتروني وعلى رأسها

https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx

http://emis.gov.eg

فى المقابل شدد محافظ الغربية فى تعليماته على ضرورة استخدام كافة الوسائل الوقائية وإتخاذ الإجراءات والتدابير الإحترازية لتأمين أرواح وحياة المواطنين من أخطار تفشي عدوي وباء "كوفيد 19 " العالمي.