الغربية تخصص خطا ساخنا لكورونا.. وسيارات لبيع الكمامات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، تخصيص خط ساخن رقم 15573 لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول فيروس كورونا المستجد.

وأمر المحافظ بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لأي شكاوى، ترد عبر الخط الساخن، والتأكد من التعامل الفوري مع أي حالات اشتباه.

منافذ بيع متنقلة لمستلزمات الوقاية بالتعاون مع القوات المسلحة

وكشف محافظ الغربية، عن تشكيل لجنة أزمات بمشاركة الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ومدير أمن الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الأمن الوطني بالغربية، وسكرتير عام محافظة الغربية، ومدير ادارة المرور بالغربية، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارت الصحة والشباب والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

وأضاف المحافظ أن توفير هذا الخط، سيسهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة.

وأشار إلى أنه جرى توفير عدد من منافذ البيع المتنقلة بمراكز المحافظة، تشمل كافة أدوات النظافة والتعليم والكمامات والجوانتيات بأسعار مخفضة للمواطنين.

أوضح محافظ الغربية، أن توفير هذه المنافذ يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة، ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رحمي توفير عدد من المنافذ اليوم في شكل سيارات متنقلة في مدن المحلة الكبرى وكفر الزيات وزفتى، موضحا أنه سيتم توجيه 3 سيارات غدا الثلاثاء لكل من مدينة طنطا (ميدان الجمهوريه)، وقطور، وبسيون (أمام مجلس المدينة)، وتوفير سيارات مماثلة بسمنود والسنطة بعد غد الأربعاء .