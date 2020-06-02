محمد رياض عن محمود ياسين: "ماحدش بيدخله حفاظا على صحته"

طمأن الفنان محمد رياض، زوج الفنانة رانيا محمود ياسين، الجمهور، على صحة الفنان محمود ياسين، مؤكدًا أنّ حالته الصحية جيدة، ولا يخرج للشارع إطلاقًا، لاسيما في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال "رياض" لـ"الوطن"، إنّ محمود ياسين يجلس في غرفته طوال الوقت، ومن الصعب دخول أحد له حفاظًا على صحته، إذ يحرص على توخي الحذر في التعامل مع الآخرين، مؤكدًا أنه يتبع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "كورونا مش هزار.. وعلينا جميًعا الالتزام بطرق الوقاية".

ومن جانبها، احتفلت الفنانة رانيا محمود ياسين، بعيد ميلاد والدها الفنان الكبير محمود ياسين، وتمنت له دوام الصحة والعافية.

ونشرت رانيا صورة لها وهي طفلة بصحبة والدها، عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "أبي وحبيبي الغالي أبي الذي عرفت معه الحب والعطاء والتفاني والكرم والحنان والصدق والاخلاص عرفت منك كل قيم الحق والخير والجمال.. ربنا يديك الصحة والعافية، كل سنه وأنت بخير وصحة وسعادة، ربنا يخليك لينا يا رب ويبارك فيك يا حبيبي ويحفظك ويديك الصحة والعافيه ودايما حسك في الدنيا بخير وصحة يارب كل سنة وأنت طيب، وعقبال مليون سنة يا قلبي الكلام فيك ما يخلصش بحبك يا أغلى الناس".