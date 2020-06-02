في عيد ميلاده.. محمود ياسين ممثل ومنتج ومؤلف

يعد الفنان محمود ياسين واحدا من كبار الفنانين في مصر والوطن العربي، قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الفنية التي ارتبط بها الجمهور.

ولد الفنان محمود ياسين في مثل هذا اليوم، 2 يونيو بمدينة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وبدأ حياته العملية بالعمل كمحامٍ قبل أن يتقدم لاختبارات المسرح القومي، وينجح فيها ويعمل ممثلا بالمسرح الذي كانت منه نقطة انطلاقه الفنية.

قدم محمود ياسين خلال مشواره الفني ما يقرب من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، كما اشتهر الفنان محمود ياسين بإلقائه وصوته القوي، فشارك بصوته في عدد من الأفلام السينمائية من أبرزها "الرسالة" للمخرج مصطفى العقاد.

ولم تنحصر مشاركات محمود ياسين في الأعمال الفنية على التمثيل فقط فقد قام بإنتاج عدد من الأفلام السينمائية كما قام بالغناء في عدد من المسلسلات التلفزيونية، كما خاض "ياسين" تجربة التأليف والكتابة مرة واحدة بكتابته لقصة مسلسل "رياح الشرق".

عرض مسلسل "رياح الشرق" عام 1998 من بطولة محمود ياسين، أحمد ماهر، أشرف عبد العفور ورشوان توفيق ومن إخراج خالد بهجت.