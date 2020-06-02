منها الفلفل والشيكولاتة.. أخصائية توضح بدائل غذائية لفيتامين سي والزنك

قدمت الدكتورة إيمان عبدالله، أخصائي تغذية وسلامة غذاء، أفضل البدائل الغذائية لأدوية فيتامين سي وعنصر الزنك، قائلة إن أنواع الفلفل الرومي المختلفة من العناصر الغذائية التي تحتوي على فيتامين سي كما أنه مرن ويمكن إدخاله في العديد من الأطعمة، مشيرة إلى أن ثمرة الفلفل الواحدة تحتوي على 150% من احتياجات الجسم لفيتامين سي، مؤكدة أن الفلفل يحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال والجوافة.

وأضافت "إيمان" خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن الكيوي مصدر آخر للحصول على فيتامين سي ويحتوي على 80% من احتياجات الجسم له، كما أن عصير الطماطم يعتبر المشروب السحري للحصول على فيتامين سي، لافتة لأن ثمرة الطماطم الواحدة تحتوي من 25- 30% من احتياجات الجسم من الفيتامين، موضحة أن الجوافة والليمون والبرتقال و"الجريب فروت" مصادر جيدة جدا للحصول على فيتامين سي.

وأشارت إلى أن المصادر البديلة للزنك كثيرة جدا، لافتة إلى أن الزنك مفيد للنمو وتقوية الجهاز المناعي ومفيد جدا لضبط الهرمونات والحواس مثل التذوق والشم، كما أنه يحرك أكثر من 200 أنزيم مسئولين عن عمليات الثدي، مشيرة الى أن احتياج الجسم للزنك تبلغ 11 ميكروجرام.

وأوضحت أن المسكرات تشكل بديل جيد للحصول على الزنك خاصة في "عين الجمل" و"الكاجو" و"اللوز"، لافتة إلى أن اللوز يعد أفضلهم نظرا لأنه أقل قيمة سعرية وبه فيتامين E، موضحة أن اللوزة الواحدة بها 7 سعر، والقيمة السعرية للوز مناسبة جدا لمن يخشى من زيادة الوزن "معلقتين من اللوز من 7 إلى 10 لوزات في اليوم هتديني تقريبا 20% من احتياجاتي من الزنك".

وأكدت أن الشيوكولاتة الداكنة من مصادر الحصول على الزنك أيضا، حيث تحتوي من 70 -75% من الكاكاو، وتقرب نسبة الزنك فيها إلى 30%.