6 رسائل من وزيرة الهجرة للعالقين بالخارج: مستمرون في إعادتكم

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الرسائل للمصريين بالخارج والعالقين توضح فيها الاجراءات التي اتخذتها الدولة في ظل ازمة كورونا، ورغم صعوبة الإجراءات الاحترازية، إلا أنها سبيلنا الوحيد للحفاظ على حياتنا وحياة أهلنا ومن نتعامل معهم، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، وأن يعودوا لحياتهم الطبيعية ويتغلبوا على الوباء.

ويتضمن التقرير التالي هذه الرسائل:

* أننا مستمرون في إعادة أبنائنا العالقين في الخارج وتوفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية طوال فترة العزل الصحي، في إطار من التنسيق المستمر والدائم بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

* هدف اللجنة المشتركة التي تضم الوزارات المختصة هو التباحث حول أفضل السبل لإعادة جميع المصريين العالقين في الخارج وفق جدول زمني محدد ومعايير واضحة.

* تم تجهيز المدن الجامعية لإقامة العائدين طوال فترة الحجر الصحي، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية

* توفير كافة الاحتياجات الضرورية والرعاية الصحية والطبية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة

* تزويد كافة الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة للوقاية الشخصية، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري

* توفير سبل الإقامة والإعاشة والتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم خلال فترة تواجدهم بالحجر.