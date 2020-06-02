أعلنت إدارة حماية نهر النيل بالأقصر، تنفيذ 4 قرارات إزالة لمبانى بزمام هندسة نيل الأقصر، وذلك بعد تكليفات الدكتور محمد عبد العالى وزير الموارد المائية والرى المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل عقب إجازة عيد الفطر.

وأضافت إدارة حماية نهر النيل بالأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات وذلك فى إطار إهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، والحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر إرتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الإحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.