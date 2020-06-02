خطوات استخدام تطبيق "قراءتي" لتسجيل استهلاك عداد المياه إلكترونيا

قال إبراهيم حسن، مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنَّ "القابضة للمياه" أطلقت تطبيق "قراءتي" لتسجيل قراءة عدادات المياه الخاصة للمواطنين عبر الهاتف، كأحد الإجراءات الاحترازية التي انتهجتها الشركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إذ يتيح هذا التطبيق للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

"الوطن" قامت بجولة في التطبيق وتستعرض خطوات الاستخدام على النحو التالي:

- يمكن للمواطن تحميل التطبيق من خلال Google play مجانًا.

- يحتاج الدخول لأول مرة تسجيل العميل لبياناته الموجودة على فاتورة المياه مثل اسم المشترك ورقم الاشتراك واختيار الشركة التابع لها ورقم الهاتف وتعيين كلمة مرور ثم إعادة إدخالها مرة أخرى.

ويمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل ويتيح البرنامج أيضًا للعميل ميزة الاستعلام عن آخر قراءة قام العميل بإدخالها.

ويستطيع العميل تسجيل العميل للقراءة الخاصة به في الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق، كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن لك أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%.