"عمال جنوب سيناء": أجندات الوزراء المتعاقبة سبب تراجع "قطاع الأعمال"

قال محمد عبدالحليم سمارة، رئيس اللجنة النقابية بشركة سيناء للمنجنيز، ورئيس اتحاد عمال جنوب سيناء، إن أجندات الوزاراء المتعاقبة لإصلاح قطاع الأعمال هي السبب في تراجع أداء قطاع الأعمال وترهل الآلات طوال السنوات الماضية.

وأضاف سمارة في تصريحات له: "نحن مع الدولة في تطوير قطاع الأعامل ولكن تحميل الفشل الذي طال القطاع على النقابات والقيادات العمالية أمر غير صحيح"، مثمنا دور رؤساء النقابات العامة أعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة وأعضاء مجلس النواب، ممثلي العمال فى مساعيهم لاستصدار قانون قطاع الأعمال بشكل متوازن يراعى حقوق العمال من جهة، وحق الدولة فى التطوير من جهة أخرى.

وأكد رئيس اتحاد عمال جنوب سيناء، أن تطوير وإصلاح هذا القطاع سوف يعود بالنفع والمصلحة على طرفى الإنتاج حيث إن قطاع الأعمال وعماله فى تلك اللحظة التى تمر بها البلاد هو حائط الصد لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الدولة وشعبها.

ويناقش مجلس النواب في هذه الأيام مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.