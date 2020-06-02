محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى الحميات

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، مستشفى حميات الإسكندرية، للوقوف على كفاءة العمل بها، ومتابعة احتياجات الأطباء، والتأكد من عدم وجود نقص في المستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الجولة قدم الشريف باسم شعب الإسكندرية رسالة شكر إلى الأطباء، مشيدا بالتضحية القوية التي يقومون بها.

وأكد حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم لهم ولذويهم مؤكدا أن مكتبه مفتوح لتلبية احتياجات لهم ولذويهم.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، واستفسر من مديرة المستشفى عن كافة الاحتياجات من المستلزمات الطبية غير المتوفرة أو الناقصة.

وحرص محافظ الإسكندرية على المرور بكافة أنحاء المستشفي وتتبع كافة المراحل التي يمر بها المريض داخل المستشفي بدءا من الدخول مرورا بالتحليلات والأشعة وحتى أخذ المسحة انتهاءً بمناطق العزل.