باحث: أردوغان يقدم علاج كورونا للمقربين منه فقط.. ولا نصيب للفقراء

قال محمد ربيع الديهي الباحث في الشأن التركي، إن النظام التركي ضلل الرأي العام بشأن عدد إصابات فيروس كورونا، موضحًا أن تركيا بها 200 ألف مصاب، وكانت تستقبل في الفترة الأولى من انتشار الفيروس سائحين من إيران والصين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "كانت هناك تقارير تتحدث عن أنه في أول 3 أشهر فقط، استقبلت تركيا 300 ألف سائح صيني واكثر من 500 ألف سائح إيراني، ومن ثم فإن تفشي الفيروس في تركيا كان سريعا منذ اللحظات الأولى، ولكن عناد النظام التركي وخوفه من أن يفتضح أمره أمام شعبه والمجتمع الدولي جعله لا يعلن عن حقيقة الوضع".

وتابع: "أردوغان فصل أكثر من 21 ألف موظف وعامل بالقطاع الصحي من بينهم أساتذة ورؤساء أقسام، وضعهم بالسجن أو أجبرهم على تقديم استقالتهم، ومن ثم فإن المنظومة الصحية التركية واهية وليست قوية كما كان يتحدث عنها، والرعاية الصحية لا تقدم لكل المواطنين، وهناك تقارير برلمانية تركية تحدثت عن أن أردوغان يقدم العلاج لأشخاص محددين لديهم علاقات معه، والفقراء في المجتمع التركي لا يجدون العلاج".