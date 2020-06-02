المسماري: أردوغان إذا نجح في ليبيا سينقل الإرهابيين إلى دولة أخرى

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن من بين المرتزقة السوريين الذين تنقلهم تركيا إلى ليبيا، عناصر تأتي بفتوى شرعية للقتال، وهم التابعون لتنظيم "جبهة النصرة" وداعش وغيرهم، ومنهم من ينتمى إلى الجيش السوري الحر ويتم دفع مرتبات لهم 2000 دولار للفرد ومليون دولار لكل قائد فصيلة.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عبر تطبيق "زوم" إن المرتزقة السوريين في ليبيا وجدوا أنفسهم أمام النار، بخلاف ما تم وعدهم به، مضيفًا أن: "أردوغان يعتبر نجح في الشمال السوري وأرسل الشباب للقتال في ليبيا، وإذا نجح في ليبيا سيجند شباب سوريا وليبيا في في دولة أخرى، مستغلًا عدة عوامل منها الفتوى والمال والتهديد".