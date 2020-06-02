"الوطن" تنشر قائمة أسعار الخضروات والفاكهة في مطروح.. صور

أعلن المهندس سيد أبواليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، عن قائمة أسعار الخضروات والفاكهة في المعرض اللوجيستي الذي تشرف عليه مديرية التموين، بعد اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح له.

وتضمنت قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمعرض، العديد من الأصناف الوزن واحد كيلو والسعر للمستهلك بالمعرض بالجنية، وهى الطماطم 4 جنية للكيلو، وفلفل شطة 10 ج ، وثوم بلدى 17 ج ، والفراولة 8 ج، وبطاطس 4 ج، وفلفل رومى 8 ج، وثوم صينى باللفة 10 ج، وكنتالوب 7ج، وكوسة 6 ج، وقلقاس 8 ج ، وبطاطا 4 ج، وكيوى 28 ج ، وخيار 6 ج ، وفاصوليا 10 ج ، وعنب أبيض 12 ج، وبرقوق بلدى 12ج، وجزر 5 ج، وفلفل ألوان 18 ج، وخوخ 8 ج، وتفاح بلدى 10ج، وبازنجان رومى 7 ج، وكرنب صيفى 8 ج ، وبرتقال صيفى 8 ج، ومشمش 10ج، وبازنجان عروس 9 ج، وقثاء 5 ج، وعنب أحمر 15 ج، ومانجو 30 ج، وبسلة 5 ج، وبنجر 8 ج، وموز 11 ج، وبصل 5 ج، وملوخية بالربطة 3.5 ج، وتفاح مستورد 20 ج، وليمون 26 ج ، وبامية 18 ج، بالإضافة إلى بطيخ الواحدة ب 20 جنية.