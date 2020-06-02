محافظ دمياط: إزالة حالة تعد 502 على أراض زراعية وأملاك الدولة

شنت الأجهزة التنفيذية في دمياط برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، حملة تم خلالها إزالة ٣ حالات تعدِ على أرض زراعية بفارسكور بمساحة ٨١٠م٢ بالإضافة إلى إزالة ٧ حالات أخرى بمركز ومدينة كفر البطيخ لمكامير فحم وسور بالبلوك على مساحة ١٠٠٥م٢ .

كما تم أيضاً حالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة ٧٤٢ م٢ بمدينة ميت أبو غالب، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بدء فعاليات تلك الحملات بمنتصف شهر مارس الماضي٥٠٢ حالة لتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية وبناء مخالف بمختلف المناطق بالمحافظة.