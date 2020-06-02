توزيع أدوية كورونا على حالات العزل المنزلي في دمياط

تابعت مديرية الصحة في محافظة دمياط، برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة حالات العزل المنزلي والمخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وسلمت الفرق الطبية بالوحدات والمراكز الطبية بالمحافظة، أدوية كورونا والمستلزمات الوقائية طبقا لبروتوكولات وزارة الصحة للمخالطين بالمنازل.

وكشف الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس ، مشيرا إلى أنه من بينهم 3 حالات من خارج دمياط، وجرى تحويلهم إلى مستشفيات العزل، بحسب تصريحه لـ"الوطن".

وقال مصدر بمديرية الصحة في دمياط، إن عدد الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن 41 حالة، 95% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة أو حوامل وحالتهن خطرة بالإضافة إلى كبار السن.