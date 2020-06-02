رئيس جامعة دمياط يتفقد المقر المقترح للمستشفى الجامعي

استقبل اليوم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الجامعة لدراسة تحويل المدينة الجامعية القديمة للبنات لتصبح أول مستشفى جامعى لجامعة دمياط.

حيث استقبل رئيس الجامعة كل من" أشرف طلعت المشرف العام على إنشاء كلية الطب - طارق المتولى عميد كلية الهندسة - ناهد فكرى عميد كلية التمريض - باسم سلامة الديك المشرف المساعد على إنشاء الكلية - محمد منير مدير مستشفى الطوارىء بجامعة المنصورة سابقاً ".

حيث قام بإصطحابهم لمعاينة المكان المقترح للمستشفى ،حيث فحصت اللجنة الموقع وأفادت :بأن المكان من ناحية المبدأ يصلح أن يكون مستشفى جامعى بعد استيفاء بعض المتطلبات التى سيتم تضمينها فى تقرير تفصيلى هذا وتبذل الجامعة جهوداً كبيرة فى سبيل خدمة مجتمع محافظة دمياط فى مجال القطاع الصحى .

وتعُد خطوة تحويل تلك المدينة الجامعية إلى مستشفى جامعى خطوة هامة ، لكون ذلك الإجراء يوفر عدة سنوات نظراً لان بناء المستشفى الآخرى على الأرض المخصصة لهذا الغرض من جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة وسيستغرق البناء عدة سنوات مما يؤخر تحقيق آمال المجتمع فى وجود مستشفى جامعى يقدم خدماته الصحية للمجتمع الحاضن للجامعة .

وتخطط الجامعة على المدى الطويل لتواجد عدة مراكز طبية أسوة بالجامعات القديمة الآخرى، حتى تدعم الجامعة توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وجهود الحكومة لتطوير الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصرى .