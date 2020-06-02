محافظ دمياط تتابع توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مستشفتى الحميات والصدر بمدينة دمياط، وذلك للإطمئنان على سير العمل بهما والتأكد من توافر المستلزمات الطبية و الوقائية للأطباء و كذلك متابعة استراتيجية التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد "covid19"، حيث رافقها خلالها الدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة بدمياط.

هذا وخلال تواجدها بمستشفى الحميات، تواصلت المحافظ مع مدير المستشفى والأطقم الطبية بها، والذين أفادوا بأنه يتم استقبال ما يقرب من ٢٠ إلى ٢٥ متردد فى اليوم الواحد، كما تم تخصيص عدد ١٥ غرفة لعزل الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس و التى يتم زيادتها فى حال وجود عدد أكبر.

واستمعت عوض إلى شرح مفصل عن آليات استقبال الحالات و مراحل إجراء الفحوصات التى تتم من خلال لجنة طبية خماسية يأتى من بينها ٣ أطباء استشاريين من داخل المستشفى وكذلك أخذ العينات ليتم بعدها نقل الحالات الايجابية إلى مستشفيات العزل الصحى بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للحالات السلبية إذ تم استقبال ٧ حالات اليوم وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهم لحين ظهور نتائج العينات، كما تابعت المحافظ أعمال الصيانة بالمستشفى و خطة فصلها إلى جزأين أ، ب، حيث سيضم الجزء الأول المقرر تخصيصه للحالات المشتبه فى إصابتها من ٦٦ إلى ٧٠ سرير، فضلاً عن استكمال أعمال الصيانة بها بنهاية الأسبوع الحالى و بمستشفى الصدر يوم الخميس بالأسبوع القادم.

هذا وقد تأكدت عوض من توافر المستلزمات الطبية و الوقائية للأطباء بالمستشفتين موجهة بالالتزام التام بإرتداء مهمات الوقاية على جميع الأطباء واطقم التمريض حفاظاً على سلامتهم، مشيدة بالدور العظيم والجهود الكبيرة التى يقومون بها جيش مصر الأبيض للعبور من تلك الأزمة مؤكدة على تقديم كافة الدعم للفرق الطبية و تكاتف الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.