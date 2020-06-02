"الصحة": الفيتامينات تحمينا من الإصابة بكورونا.. لكن لن تمنعها

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه في حالة الاشتباه بأي أعراض من مرض فيروس كورونا المشابهة للبرد، سواء ارتفاع الحرارة أو تكسير في الجسم، أو احتقان في الحلق، أو احمرار في العين، أو إسهال، أو غثيان، يجب اللجوء لمتخصص.

وتابع: وفي حالة تأكيد الاشتباه يتم عمل أشعة مقطعية على الصدر وتحليل صورة دم.

وأضاف حسني، خلال حواره مع الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أنه يحب تناول فيتاميني "سي" و"د" والزنك، والحذر من سوء استخدام المضادات الحيوية.

وأكد على أن الفيتامينات تحمي من الإصابة بدرجة كبيرة وتقلل منها، لكن لا تمنعها، مؤكدا أن ما يحمي بالفعل هي الكمامة والتباعد الاجتماعي والحذر والاهتمام بالنظافة الشخصية بدرجة كبيرة.

وتابع: ما يهمنا في الوقت الحالي هو منع انتشار المرض من شخص مصاب لآخر سليم، ويكون ذلك عن طريق لبس الكمامة ونوعيتها، والتباعد الاجتماعي، وأن تناول فيتامين لاكتوفري، الذي يوضع على ماء ويتناول مرتين في اليوم، إضافة للفيتامينات الأخري، سيقوي المناعة ويهيئ الجسم داخليا ويمنع الفيروس من الانتقال للشخص السليم.

واستكمل، أنه في حالة مخالطة مصاب بكورونا يفضل عمل مسحة قبل ظهور الأعراض بـ 3 أيام، وبعد ظهورها بـ 3 أيام، لأن هذه الفترة تكون المسحات فيها نسبتها عالية، مشيرا إلى أن متوسط الشفاء من فيروس كورونا في مصر حوالي 9 أيام، وذلك عكس ما يعتقد الناس أنه يتم العزل 14 يوما، لكن بعد الشفاء يتم العزل 14 يوما ليبدأ الجسم والرئة في التعافي مرة أخرى.