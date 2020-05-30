الديهي: وزارة الصحة تتعرض لأضخم حملة شائعات وتشكيك في تاريخ المنظومة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة الصحة والسكان المصرية تتعرض لأضخم حملة شائعات في تاريخ المنظومة الصحية، وتتعرض لمحاولات مستميتة ومكلفة ينفق عليها مليارات لإحداث حالة من الشك والتشكيك في المنظومة الصحية والطبية وإرباك المشهد الصحي في عموم مصر، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN".

واستنكر "الديهي"، إصدار بيانات "مضروبة" عبر الـ"فيس بوك" تحت شعار وزارة الصحة وآخر لبيان حول أعداد مبالغ فيها للإصابات، موضحًا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قامت بجولة تفقدية بعدد من المستشفيات اليوم، وتحدث عن أن هناك قوافل علاج متنقلة لنقل برتوكول علاج فيروس كورونا للحالات البسيطة والمخالطين.

وأوضح أن كل برتوكولات العلاج المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دجل غير طبي، ومحاولات تهدف لإشاعة جو من اللا يقين داخل المجتمع المصري، مؤكدا أن زايد ناشدت المتعافين من فيروس كورونا، بالتوجه لأقرب مكان تبرع بالدم للتبرع بالبلازما لعلاج المصابين بفيروس كورونا، والتي ثبت فاعليته في علاج 30 شخصا في مصر، مناشدًا كل من تعافوا بالتبرع بالبلازما لإنقاذ أصحاب الحالات الخطرة.