هيكل يدعم الإعلاميين المصابين بكورونا: خدوا بالكم من نفسكم

أعرب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن دعمه الشديد للإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأيام الماضية سواء في الهيئة الوطنية للإعلام، أو في الصحافة أو في القنوات الخاصة، معربًا عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل، وذلك خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، على شاشة "النهار".

ووجه هيكل، رسالة لكل الإعلاميين، على الهواء: "أتمنى أن كل الإعلاميين ياخدوا بالهم من نفسهم شوية، لأن الإعلام بطبيعة الحال يكون فيه احتكاك، عاوزين الأمور دي متخلناش ننسى إن لينا أسر وأبناء، ومش المفروض أبدًا إننا نضحي بمسألة الإجراءات الاحترازية التي تحدثت عنها الحكومة، أثناء عمل الإعلاميين".

فيما وافقه الرأي الإعلامي تامر أمين، معتبرًا أن الإعلاميين يُعدون جنودا في تلك الجائحة وأصروا على النزول لتقديم الخدمة الإعلامية للمواطنين، وهم معرضون للخطر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النزول للعمل لا يصح أن يلغي الإجراءات التي تحدثت عنها الدولة لمجابهة الفيروس.