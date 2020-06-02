رمضان عبدالمعز: خلي مناعتك قوية بظنك بربنا.. مع الأخذ بالأسباب

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن الأمور كلها بيد الله، مشددًا على أن فيروس كورونا مخلوق من مخلوقات الله ويخضع له وأن الله يقدر على إبادته ومنعه، مشيرًا إلى أن كل شيء عند الله بمقدار.

وقال عبدالمعز خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC"، إن إيماننا بالله قوي ولا يهتز وأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

وتحدث عبدالمعز عن حسن الظن الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبوبكر في الغار حينما قال له "لا تحزن إن الله معنًا"، مؤكدًا أنه توكل على الله وأحسن الظن به وأن الله بعدها أنزل سكينة عليه وأيده بجنود لم يروها بنص القرآن الكريم.

وتابع: "اللي خلق لنا الفيروس خلق لنا مناعة وجيش مناعة وربنا يأيدك بمناعة قوية ولو جالك فيروس مناعتك تلطش له وخلي مناعتك قوية بظنك بربنا سبحانه وتعالى"، مشددًا على ضرورة الأخذ بالأسباب.