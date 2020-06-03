حظك اليوم الأربعاء 3-6-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الميزان بتوافقهم مع الأهل والأصدقاء فهم قادرون على جلب السعادة والراحة لهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تتجنب المغامرة والتبذير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ويوافق تاريخ ميلادها 30 سبتمبر.