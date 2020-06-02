أسامة هيكل يوضح سبب استثناء الصحفيين والإعلاميين من الحظر

تحدث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن الاحتفال بعيد الإعلاميين الذي حّل منذ أيام قليلة، وأوضح أنه للأسف لم يكن هناك احتفالات تتم في عيد الإعلاميين منذ سنوات طويلة، ولكنه وجد أن العام الحالي يستلزم الاحتفال بهذا العيد وتوجيه كلمة لكل الإعلاميين لجهودهم في أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، الذي يُعرض على شاشة "النهار".

وأضاف "هيكل"، أن الأطباء يقوموا بدور كبيرًا جدًا في مجابهة هذا الوباء، والإعلام أيضًا يقوم بدور عظيم ومهم، لذا تم استثناء الإعلاميين والصحفيين من حظر التجول الذي تم خلال الفترات الماضية والمستمر حتى الآن، "مينفعش نقول للناس أقعدوا في البيت من غير ما نقدم لهم خدمة إعلامية جيدة ومن غير توفير لهم محتوى إعلامي جيد"، لذا كان من الضروري على الإعلاميين والصحفيين النزول لمباشرة أعمالهم رغم الجائحة.

وأكد وزير الدولة للإعلام، أن مصر تُعد من أولى دول المنطقة التي انطلق فيها الأسير ونطق "هنا القاهرة"، وهذا موضوع هام جدًا ويضع الإعلام المصري أمام مسئوليات كبيرة للغاية، مشددًا على ضرورة أن يقود الإعلام المصري قاطرة التطور والتكنولوجيا في الفترات المقبلة، فالفترات السابقة حدث فيها نوع من التطوير في الأداء الإعلامي، ولكن السنوات المقبلة يجب أن يكون هناك تطوير أكبر.

وأوضح هيكل، أن وباء كورونا سيستدعي وجود تطورات جديدة سواء في المجتمع الدولي أو مجال الإعلام، وكذلك كل المهن الأخرى، فيجب على الإعلام وكل المهن الأخرى أن يفكروا في مستقبلهم في مرحلة ما بعد أزمة كورونا.