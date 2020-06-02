أسامة هيكل: الإعلام في عصر الإنترنت أصبح أشبه بـ"الأوبن بوفيه"

تحدث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن تطور صناعة الإعلام حول العالم عن السنوات السابقة، موضحًا أن مصر ليست من صناع التكنولوجيا بل من مستخدميه فقط، وكلما تتطور وسائل التكنولوجيا تتطور وسائل الإعلام، فعندما وصل الإعلام للقمر الصناعي أحدث ثورة حقيقية في المجال الإعلامي، وأطلق عليها وقتها "عصر السماوات المفتوحة"، وذلك خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، من تقديم الإعلامي تامر أمين.

وأضاف "هيكل"، أن الآن حدث تطور جديد في الإعلام عن طريق الإنترنت، فأصبحت هناك قنوات تُبث عن طريق الإنترنت، وتم استبدال الإعلام التقليدي من أن المرسل فقط من يتحدث للمستقبِل، أصبح المستقبِل أيضًا من الممكن أن يُرسل، مستطردًا: "قبل كده عشان أتفرج على برنامج الساعة 8 بليل، كان لازم أفتح التليفزيون وأنتظر البرنامج في موعده، دلوقتي أنا مش محتاج ده خالص".

وأوضح وزير الدولة للإعلام، أن الإنترنت أتاح للجميع مشاهدة البرامج في أي وقت، ومن الممكن أن يقوم المواطن بفتح البرنامج ثم وقفه لفترة معينة والعودة له من جديد، "بقى فيه أوبن بوفيه في الإعلام، ممكن تختار اللي أنت عاوزه في أي وقت"، مؤكدًا أن الريادة في الإعلام كانت ريادة زمنية وكانت أيضًا ريادة في التأثير، حيث لم تكن هناك منافسة، عكس الآن.

وتابع: "لما بقى فيه منافسة وطلعنا فوق في السماء وأصبح الإعلام عابر للحدود السياسية للدول، بقى فيه قمر صناعي يبث على ثلث الكرة الأرضية، فكان لازم نفرض بُعد جديد للأمن القومي وهو البعد الفضائي، إزاي تحمي نفسك من المد اللي جايلك من برة".