يخدم 6 آلاف مريض.. مدير تأمين بني سويف يتفقد قسم الأورام عقب نقله

تفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، اليوم الثلاثاء، قسم الأورام في أول يوم عمل بعد نقله لمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة، وذلك لمتابعة سير العمل بانتظام والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19 "فيروس كورونا".

وأشار سليمان إلى أن الزيارة تاتي ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لتقديم خدمة طبية جيدة خصوصا للأمراض المزمنة ومجابهة جائحة فيروس كوفيد 19 "فيروس كورونا"، بمتابعة تشغيل جميع الاجهزة وتوافر جميع المستلزمات واتباع سياسات مكافحة العدوى وأكد على توفير التهوية الجيدة، وحسن معاملة المرضى.

وشدد على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين، مشيرا إلى أن المركز يخدم ٦ آلاف مريض.

يشار إلى بدء العمل بمركز الاورام اليوم بانعقاد لجنة الأورام، لمناظرة الحالات وصرف العلاج اللازم، عقب نقله من مقره السابق بمستشفى التأمين الصحي الذي تم تحويله لمستشفى عزل لعلاج مرضى فيروس كورونا.